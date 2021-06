«Wonder Woman»-Star Gal Gadot ist zum dritten Mal Mutter geworden

1 / 7 Gal Gadot (36) hat ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Dies gibt sie mit einem Instagram-Post bekannt. imago images/APress Auf dem Foto, das sie am Dienstagabend (Schweizer Zeit) teilte, ist sie mit ihren beiden älteren Töchtern Alma (neun) und Maya (vier), dem Neugeborenen und ihrem Ehemann Jaron Varsano (46) zu sehen. Instagram/gal_gadot In der Caption des Posts gibt Gal ganz lässig den Namen des Babys bekannt: «Wir freuen uns sehr, Daniella in unserer Familie willkommen zu heissen.» Instagram/gal_gadot

Gal Gadot hat ihre dritte Tochter zur Welt gebracht. Mit einem Instagram-Post teilt die «Wonder Woman»-Darstellerin ihr erneutes Glück mit ihren Fans. «Meine süsse Familie! Wir freuen uns sehr, Daniella in unserer Familie willkommen zu heissen», schreibt sie zu einem Foto, auf dem sie mit ihrem Ehemann Jaron Varsano (46), den beiden grösseren Töchtern Alma (neun) und Maya (vier) und der neugeborenen Daniella zu sehen ist.

«Ich könnte nicht mehr dankbar und glücklich (und müde) sein», so Gal weiter. Die 36-Jährige verrät in ihrem Post, den sie am Dienstagabend (Schweizer Zeit) teilte, nicht, wann genau das Mädchen zur Welt gekommen ist. Sichtlich erfüllt von ihrem Familienglück schreibt sie abschliessend nur: «Ich schicke euch allen Liebe und Gesundheit.»

«Meine Frau ist eine Löwin»

Ehemann Jaron Varsano teilte auf seinem Insta-Account das gleiche Familienfoto. «Und jetzt sind wir fünf», heisst es in seiner Caption – inklusive Hand-Emoji, mit einem Finger für jedes Familienmitglied. «Meine liebe Frau ist eine Löwin! Ich bin so dankbar für deine Kräfte», so der Geschäftsmann.

Die erneute Schwangerschaft gaben Gal und Jaron Anfang März bekannt. «Here we go again», schrieb die israelische Schauspielerin damals zu einem Foto, auf dem ihr Ehemann seine Hand auf ihren Bauch hält. Das Geschlecht des Kindes behielten die beiden damals aber noch für sich. Wann es soweit sein wird, verriet das Paar ebenfalls nicht.

Gal Gadot und Jaron Varsano sind seit 2008 verheiratet. Kennengelernt haben sich die beiden zwei Jahre zuvor bei einer «komischen Party» in der israelischen Wüste. In einem Interview mit «Glamour» erklärte Gal einst: «Es ging um Yoga, Chakra und gesunde Ernährung.» Die Selbstfindung habe bei beiden an der Party nicht so richtig geklappt. «Dafür haben wir uns gegenseitig gefunden.»