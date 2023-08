Granit Xhaka: Nato-Captain erobert mit Leverkusen die Bundesliga

Sein Traumtor per Volley wurde wegen einer knappen Offside-Position von Tah aberkannt.

«Ich bin hierhergekommen, um genau das zu machen, was wir jetzt machen», erklärt Xhaka nach der Partie gegen Gladbach im ZDF-Interview. Im Borussia Park sind das zwei kongeniale Pässe vor den ersten beiden Leverkusener Toren. In der 18. Minute spielt Xhaka einen feinen Chipball auf Aussenverteidiger Grimaldo, der per Kopf Torschütze Boniface bedient. «Das Tor haben wir im Training einstudiert», verrät der Basler.