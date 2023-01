Galaxus macht neu am meisten Umsatz mit Bestellungen via Handy

So oft kaufen Schweizerinnen und Schweizer neue Handys

Die Menschen in der Schweiz nutzen ihr Smartphone nur rund zwei Jahre lang und kaufen dann ein neues, wie Zahlen von Comparis zeigen. Obwohl 39 Prozent aller Befragten in einer Umfrage angaben, ihr Handy vier Jahre oder länger nutzen zu wollen. Laut Comparis machen das aber bloss elf Prozent der Befragten. Weitere 15 Prozent gaben in der Umfrage an, ihr Smartphone drei bis vier Jahre lang zu nutzen.