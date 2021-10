Ambitionierte Ziele – Migros-Tochter Galaxus wagt den Sprung nach Österreich

CEO Florian Teuteberg will Galaxus in die Top fünf der Onlinehändler in Österreich führen.

Migros will mit Galaxus in Österreich durchstarten, wie der «Blick» berichtet. Der grösste Onlinehändler der Schweiz erzielte 2020 einen Umsatz von 1,8 Milliarden Franken. Das Ziel von Galaxus sei es, in die Top fünf der Online-Händler in Österreich aufzusteigen, wie Galaxus-Chef Florian Teuteberg (43) seine Ambitionen in der Zeitung formulierte. Das entspräche derzeit einem Umsatz von 130 Millionen Euro.



Der Online-Handel in unserem östlichen Nachbarland weise jährliche Wachstumsraten im zweistelligen Prozentbereich auf. Am Montag lanciert Galaxus nun unter Galaxus.at den Marktstart. Teuteberg rechnet damit, dass «100’000 Stammkunden und –kundinnen» drinliegen würden. In Deutschland kommt Galaxus auf 500’000 Kunden und Kundinnen. Der Markteintritt erfolgte dort 2018.