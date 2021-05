Markenname umformuliert - Galaxus verkaufte Schokoriegel mit rassistischer Verpackung

Laut dem «Cambridge Dictionary» heisst «snigger» auf Deutsch «jemanden oder etwas auf eine alberne und oft unfreundliche Weise auslachen». Wer in Google danach sucht, findet aber auch viele rassistische Motive.

Drittanbieter muss Bild entfernen

Auf Anfrage von 20 Minuten erklärt ein Sprecher des Unternehmens, dass es sich beim besagten Artikel um ein Produkt eines Drittanbieters handle. Auf dem sogenannten Marktplatz können solche ihre Produkte verkaufen. Es gelten klare Regeln, was verkauft werden darf und was nicht. Galaxus habe den betroffenen Händler umgehend darauf aufmerksam gemacht, das Produktbild sofort auszutauschen. Ansonsten würde das Unternehmen den Artikel entfernen. Am späten Freitagabend war dies jedoch noch nicht geschehen.