Galaxy S23: Samsung enthüllt sein neues Top-Handy

An dem Event am 1. Februar sollen auch die Nachfolger der anderen Samsung-Handys zu sehen sein.

An dem Anlass zeigt der Hersteller jeweils neue Smartphones.

Am 1. Februar steigt der Galaxy-Unpacked-Event von Samsung.

Februar ist der Monat, wo Samsung-Fans jeweils voll auf ihre Kosten kommen . Traditionellerweise werden da nämlich neue Smartphones enthüllt. Das wird auch 2023 nicht anders sein. Der südkoreanische Hersteller hat für den 1. Februar zu einem Event geladen. Als Platzhirsch bei den Android-Herstellern blicken nicht nur Fans gespannt auf das Datum. Erwartet werden an dem Anlass in San Francisco gleich drei neue Handy-Modelle.

Galaxy S23 Ultra

In den letzten Wochen gab es zahlreiche Gerüchte und viele Leaks zu den Galaxy-S23-Handys. Die schlechten News vorneweg: Wie Techradar.com berichtet, sollen die neuen Geräte etwas mehr kosten als die Vorgänger.

S23: Mehr Akku

Fotos von den Smartphones, die im Netz kursieren, deuten auf eine Designänderung hin. Auf der Rückseite der Handys sollen neu die verschiedenen Kameralinsen für sich allein stehen und nicht mehr als Paket umrandet sein. Neben dem Highend-Modell S23 Ultra sollen am Event auch das Modell S23 und das leicht grössere S23+ gezeigt werden. Diese sollen laut Techradar.com mehr Akku und ebenfalls verbesserte Kameras erhalten.

Und sonst?

Anders als bei Unpacked-Events in der jüngeren Vergangenheit deutet Samsungs Produktreservierungsseite darauf hin, dass das Unternehmen statt Kopfhörer und Smartwatches auch mehrere neue Laptops vorstellen will, schreibt Theverge.com. Der Event findet am 1. Februar ab 19 Uhr statt.