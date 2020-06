Rassismus in den USA

Galgenstrick in Garage von schwarzem Nascar-Fahrer gefunden

Der einzige dunkelhäutige Nascar-Fahrer Bubba Wallace erhielt am Wochenende eine Drohung, die es in sich hatte. Die Verantwortlichen reagierten sofort.

Der Nascar-Fahrer Bubba Wallace erhielt eine Drohung. So fand er bei sich in der Garage einen Galgenstrick vor.

In der Garage des derzeit einzigen dunkelhäutigen Nascar-Fahrers Bubba Wallace an der Rennstrecke Talladega Superspeedway im US-Bundesstaat Alabama ist am Wochenende ein Galgenstrick gefunden worden.