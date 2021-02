Wer sich in Galicien nicht impfen lässt, muss künftig tief in die Tasche greifen.

Das Parlament der spanischen Provinz Galicien hat am Dienstag ein neues Gesundheitsgesetz verabschiedet. Es sorgt für Kontroversen, Kritik und Proteste, nicht nur in Galicien, sondern in ganz Spanien. Denn das neue Gesundheitssystem sieht vor, Impfverweigerer büssen zu dürfen. Das berichten verschiedene spanische Medien übereinstimmend.