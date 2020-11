1 Milliarde Dollar Wetteinsätze für US-Wahlen

Politische Wetten sind in den USA illegal. Doch ausserhalb des Landes freuen sich die Buchmacher aufs grosse Geschäft. Die US-Zeitung «New York Post» schreibt von Wetteinsätzen in Gesamthöhe von rund 1 Milliarde Dollar. Das ist mehr, als am diesjährigen American-Football-Finale Super Bowl gewettet wurde und der höchste Betrag seit dem Boxkampf von Floyd Mayweather und Conor McGregor im Jahr 2017. «Das ist ein riesiger Markt», sagte Matthew Shaddick, Chef der britischen Glücksspielfirma GVC, gegenüber AFP News, «er ist doppelt so gross wie 2016 und macht ihn ohne weiteres zum grössten politischen Ereignis aller Zeiten».