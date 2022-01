Peter Dinklage (52) – Game-of-Thrones-Star ärgert sich über neue Schneewittchen-Verfilmung

Der 52-Jährige erlangte mit seinen Auftritten in der Rolle als Tyrion Lannister in der Kult-Serie «Game of Thrones» weltweite Berühmtheit.

Bereits Verfilmung aus dem Jahr 2012 erntete Shitstorm

Dinklage erlangte mit der Fantasy-Serie «Game of Thrones» weltweite Berühmtheit. Er spielte darin den umtriebigen Tyrion Lannister. Geboren wurde er mit der genetischen Veränderung Achondroplasie und ist darum nur rund 135 Zentimeter gross. Im Interview in der Sendung von US-Podcaster Marc Maron scheute Dinklage vor Fluchwörtern nicht zurück: «Fucking backwards» (»verdammt rückständig») sei der neueste Disney-Steifen. «Auf der einen Seite wollt ihr progressiv sein, auf der anderen bringt ihr immer noch diese in der Zeit stehen gebliebene Geschichte von sieben Zwergen, die in einer Höhle leben. Was zur Hölle macht ihr?» Der Hollywood-Star äusserte zudem Bedenken, dass er die Thematik des mangelnden Respekts gegenüber kleinwüchsigen Menschen bislang nicht «laut genug» angesprochen habe.