«Musst so tun, als ob es dir gefällt» : Auch «Game of Thrones»-Star Esmé Bianco wirft Marilyn Manson Gewalt vor

Eine weitere Frau wirft Marilyn Manson vor, sie missbraucht zu haben. Esmé Bianco, bekannt aus «Game of Thrones», bezeichnet den Schockrocker als «Monster».

2009 fragte Manson Bianco an, ob sie in seinem Musikvideo «I Want To Kill You Like They Do in The Movies» mitspielen kann. In E-Mails erklärte Manson der Britin auch gleich die Prämisse des Videos, in dem er sie «entführen» würde. «Ich brauche ein Opfer / eine Liebhaberin», schrieb er. «Du musst so tun, als ob es dir gefällt, von mir misshandelt zu werden. Sorry.» Bianco stimmte zu. Sie flog nach Los Angeles zu dem Musiker und konsumierte dort nach eigenen Angaben drei Tage nichts anderes als Kokain. Er habe sie mit Kabeln gefesselt und mit einer Peitsche misshandelt, bevor er ihr Sexspielzeug in die Wunden gedrückt habe. Sie sei verängstigt gewesen. Trotzdem kam sie nicht von ihm los. In der Fernbeziehung, welche die beiden führten, sei Manson vom Vorbild zum Monster geworden. Der Missbrauch und die öffentliche Demütigung hätten stetig zugenommen.