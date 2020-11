Die Studie analysierte das Verhalten in den Games «Plants vs Zombies» und «Animal Crossing: New Horizons».

Untersucht wurde das Verhalten der Gamer in den beiden Spielen «Plants vs Zombies: Battle For Neighborville» und «Animal Crossing: New Horizons». Die Entwickler der beiden Games, EA und Nintendo, stellten für die Studie Daten zur Verfügung. Insgesamt 3274 Personen nahmen an einer Umfrage teil und waren über 18 Jahre alt.