Zockend in die Zukunft – Gamer sollen der Schweiz zu einem stabilen Energiesystem verhelfen

Energie-Forscher entwerfen ein Serious Game , um das Verhalten von Konsumentinnen und Konsumenten in Bezug zu Energiesystemen zu erkunden.

Dass man sich den unterhaltenden Charakter von Games auch für seriöse Anliegen zunutze machen kann, zeigen die sogenannten Serious Games. Sie nutzen Spielspass und Spielmechaniken, um zum Beispiel in der Schule Lernprozesse anzustossen, die Motivation für mühsame medizinische Therapieübungen zu wecken oder Erkenntnisse über das Verhalten von Menschen zu gewinnen.

Spielend ein stabiles Energiesystem bauen

Dies möchten auch Tom Kober, Leiter der Gruppe Energiewirtschaft im Labor für Energiesystemanalysen am Paul-Scherrer-Institut (PSI), und Rolf Krause, Direktor des interdisziplinären Euler Institutes an der Università della Svizzera italiana (USI), nutzen. Mit einem Forscherteam arbeiten sie am Projekt SURE (Sustainable and Resilient Energy for Switzerland) zum Thema Energieversorgung und deren Sicherheit.