Auch auf Ebay muss man tief in die Tasche greifen, wenn man schon im November auf dem Gerät gamen will.

Weltweit fiebern Millionen von Gamern dem November entgegen. Dann wird nämlich die neuste Spielekonsole Playstation 5 auf den Markt kommen. In der Schweiz wird die PS5 am 19. November ausgeliefert. Jedoch nur an jene, welche die Konsole bereits vorbestellt haben. Bei sämtlichen Elektronik-Fachmärkten sind die Kontingente für Vorbestellungen längst ausgeschöpft. «Aufgrund des grossen Andrangs können wir zurzeit keine weiteren Vorbestellungen mehr annehmen», ist auf Dutzenden Seiten zu lesen.

Wer trotzdem bereits im November auf der neuen Playstation gamen will, muss tief in die Tasche greifen. Auf diversen Internetplattformen wird die PS5 teuer gehandelt und das, obwohl sie noch nicht einmal ausgeliefert wurde. In der Facebook-Gruppe «Marktplatz Region Thun» wollte ein User aus Bern seine vorbestellte Playstation für 999 Franken weiterverkaufen. Der Originalpreis der Konsole liegt bei 499 Franken. Viele User in der Facebook-Gruppe fanden die Verdoppelung des PS5-Preises dreist: «Das ist reinste Abzocke», schrieb ein User unter den Beitrag, der mittlerweile vom Netz genommen wurde.