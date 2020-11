Im Handel vergriffen : Berner Gamer verkauft seine Playstation 5 zum doppelten Preis

Die neue PS5 ist im Handel ausverkauft. Um dennoch eine Konsole zu ergattern, sind manche bereit, tief in die Tasche zu greifen. Davon profitierte auch ein Berner Hobby-Gamer.

Auf Internetplattformen bieten private Anbieter ihre Konsolen zu massiv überhöhten Preisen an – mit Erfolg.

Bereits Wochen vor dem Verkaufsstart wurde die PS5 auf diversen Internetplattformen zu massiv erhöhten Preisen feilgeboten. So berichtete 20 Minuten im September über User Elbasan I.* aus Bern, der seine vorbestellte Playstation auf Facebook für 999 Franken feilbot. Zum Vergleich: Im Handel kostet sie 499 Franken.

Inzwischen konnte der private Anbieter seine Konsole zum besagten Preis verkaufen, wie er am Freitag auf Anfrage angab. Am Mittwoch habe sich ein Interessent erkundigt, ob das Angebot noch stehe. «Gestern habe ich ihm die Playstation nach Hause gebracht und die tausend Franken in bar kassiert», erzähIt I. stolz.