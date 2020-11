Katzenfutter statt PS5

Betrüger nutzen derzeit den Hype um Sonys neue Spielkonsole auch aus. So gab es zum Beispiel in Grossbritannien Probleme mit Päcklis vom Onlinehändler Amazon. Mehrere Nutzer beklagten sich im Netz, dass sie am Release-Tag anstatt der bestellten Konsole etwas komplett anderes geliefert bekamen. Offenbar befand sich in den Päcklis Katzenfutter, ein Elektrogrill oder einfach nur WC-Papier. Bei Amazon werden die Fälle nun untersucht. (TOB)