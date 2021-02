Kurs bei fast 92 Dollar : Gamestop-Aktie schiesst erneut unerwartet durch die Decke

Der Trubel um die Gamestop-Aktie scheint kein Ende zu nehmen. Nach einer kurzen Ruhephase stieg der Kurs erneut sprunghaft an. Experten beobachten die Entwicklung mit Sorge.

Die Aufregung um den kriselnden Videospielhändler Gamestop findet am US-Finanzmarkt kein Ende. Nach starken Verlusten in den Vorwochen verdoppelte sich quasi der Aktienkurs des zum Spielball von Spekulanten gewordenen US-Unternehmens am Mittwoch, ohne dass auf Anhieb ein klarer Grund ersichtlich gewesen wäre. Angesichts der Zustände an den US-Börsen warnte der langjährige Partner des legendären Staranlegers Warren Buffett, Charlie Munger, vor Exzessen.