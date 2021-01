Nach den heftigen Kursschwankungen der Gamestop-Aktie hat die US-Börse zwischenzeitlich am Mitwoch den Handel mit Gamestop ausgesetzt. Am nächsten Tag folgten Plattformen wie die bei Reddit-Nutzern beliebte Robinhood. Die Kleinanleger vermuteten Absprachen der Plattformen mit dem Grosskapital. Robinhood bestritt zwar am Donnerstag in einer Mitteilung, dass die Käufe der Aktie ausgesetzt wurden, das stösst bei den Reddit-Nutzern aber auf taube Ohren. Die Firma wird deshalb nun gleich zweimal verklagt. Auch US-Politiker wollen gegen Robinhood vorgehen und verlangen dazu eine Anhörung. Ab Freitag wolle Robinhood aber «begrenzte Käufe dieser Wertpapiere wieder zulassen». Wegen den Handelsaussetzungen ging der bisher steil nach oben schiessende Kurs der Bitcoin-Aktie am Donnerstag wieder stark zurück.