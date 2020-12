… «Game of Thrones: Winter Is Coming», …

Lin Qi hat die Firma Yoozoo im Jahr 2009 gegründet. Seither entwickelte das Unternehmen zahlreiche Browser- und Mobile-Games. Der 39-jährige CEO kam an Weihnachten 2020 ums Leben. Er wurde laut der Polizei in Shanghai vergiftet.

An Weihnachten kam der CEO, Lin Qi, ums Leben.

Der 39-jährige chinesische Gaming-Tycoon Lin Qi ist an Weihnachten in einem Spital in Shanghai gestorben. Zwei Tage vorher veröffentlichte seine Firma Yoozoo ein Statement, dass er wegen Unwohlsein hospitalisiert wurde. Im Zusammenhang mit dem Todesfall wurde im Anschluss ein Mitarbeiter der Game-Firma verhaftet.