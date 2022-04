Gaming: Tinkerleo kollaboriert mit Xbox und Nagellack-Brand

Ein abgedunkelter Raum, bunte Lichter, viele Bildschirme und Tastaturen verraten es: Der schalldichte Keller, der auch als Versteck einer Super-Spionin durchgehen könnte, ist der Arbeitsplatz der 36-jährigen Anke. Unter dem Namen Tinkerleo ist sie als professionelle Gamerin erfolgreich unterwegs. Mit ihren 200’000 Followern diskutiert sie auf dem Live-Streaming-Videoportal Twitch, während sie in ihrem Zuhause in der Nähe von Zürich am Gamen ist.