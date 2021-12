Ablenkung : Gaming während der Fahrt? Tesla soll diese Option wieder deaktivieren

Wenn ein Autofahrer oder eine Autofahrerin abgelenkt ist, können rasch Unfälle passieren. Daher soll man künftig während der Fahrt in Teslas keine Spiele mehr spielen können.

In einem Tesla werden alle Funktionen über den zentralen, grossen Bildschirm gesteuert.

In Teslas kann man auf dem grossen Frontbildschirm während der Fahrt Games spielen.

Tesla hat unter Druck der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA zugestimmt, Videospiele auf dem zentralen Display seiner Autos während der Fahrt abzuschalten. Entsprechende Software-Updates seien am Mittwoch erfolgt und wurden im Laufe des Donnerstags abgeschlossen, teilte die NHTSA mit.

Am Mittwoch hatte die Behörde mitgeteilt, dass sie eine formelle Untersuchung wegen des von Tesla als «Passenger Play» bezeichneten Features eines Infotainmentangebots einleitet. Das hatte es seit 2020 auch Fahrern ermöglicht, über den Bildschirm an der Mittelkonsole während der Fahrt zu spielen. Davor waren Videospiele nur im stehenden Auto freigeschaltet. Betroffen sind in den USA 580’000 Fahrzeuge des Elektroautoherstellers der Baujahre 2017 bis 2022.