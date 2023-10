Gampelen BE: Gegen 2.50 Uhr meldeten Anwohner Explosionen 

An der Platanenstrasse in Gampelen wurde ein Geldautomat gesprengt.

Kurz vor 2.50 Uhr in der Nacht auf Montag gingen bei der Kantonspolizei Bern mehrere Meldungen ein, dass es in Gampelen im Bereich der Autobahnauffahrt zu einer Explosion gekommen sei. Die ausgerückten Patrouillen fanden an der Platanenstrasse einen aufgesprengten Geldautomaten vor, konnten vor Ort jedoch niemanden mehr antreffen. Daraufhin wurden umfassende Fahndungsmassnahmen eingeleitet, dies mit Unterstützung der Kantonspolizeien aus den umliegenden Kantonen, des Fedpols und diverser Spezialdienste.