Rocker-Prozess: «Gang-Mitglieder verpfeifen sich kaum, die Polizei ist der gemeinsame Feind»

Mehrere Dutzend Anhänger der Hells Angels und der Broncos kämpften gegen Mitglieder der ausländischen Bandidos-Gang, die in der Schweiz Fuss fassen will. (Symbolbild)

Am Montag beginnt in Bern der Prozess gegen 22 Mitglieder von drei Rocker-Gangs. (Symbolbild)

22 Mitglieder dreier Rockergangs stehen heute vor dem Berner Regionalgericht, weil sie am 11. Mai 2019 an einem Bandenkrieg teilgenommen hatten. Auslöser dafür war laut Anklageschrift, dass Mitglieder ausländischer «Bandidos»-Chapters an einer Töffausstellung ihre Kutten und weitere Gang-Symbole offen getragen hatten. Das hätten die ebenfalls anwesenden Hells Angels und die mit ihnen befreundeten Broncos als Provokation aufgefasst, insbesondere, weil sie vermutet hätten, dass die Bandidos in der Schweiz ein Chapter gründen wollten.