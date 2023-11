Gansabhauet Sursee: 20-Minuten-Community steht hinter Tradition

Auch die Meinungen der 20-Minuten-Community sind gespalten. So gibt es Verfechterinnen und Verfechter der Tradition, …

Während viele die Tradition verteidigen, gibt es auch ein Lager an Gansabhauet-Gegnerinnen und -Gegner.

Die Reaktion der Touristinnen und Touristen, die am Samstag die Gansabhauet beobachteten, sorgt für zahlreiche Kommentare aus der 20-Minuten-Community. Der Brauch, bei welchem die sogenannten Schlägerinnen und Schläger mit einem stumpfen Säbel blind versuchen, eine tote Gans zu köpfen, ist auch in der Schweiz umstritten. Zahlreiche Userinnen und User verteidigen die Gansabhauet jedoch.

Künstliche Gans als Ersatz?

Notes713 meint: «Bräuche zu erhalten, finde ich per se nicht schlecht. Aber vielleicht sollte man diesen an die Zeit anpassen und keine Gans, sondern ein Tier aus Stroh oder Stoff dafür nehmen.» Zahlreiche Leserinnen und Leser pflichten Notes713 bei. Die Idee, eine echte Gans zu ersetzen, stösst auf eine Menge Anklang.

Das wäre für mich ein guter Kompromiss. Mh, auch dann fände ich den Brauch problematisch. Ich finde, die Gansabhauet sollte genau so, wie sie jetzt durchgeführt wird, weitergeführt werden. Mir egal.

«Solange das Tier nicht leidet»

«Unnötiges, unethisches Debakel»

«Nicht in alles einmischen»

Die Mehrheit der Userinnen und User stört sich daran, dass ausgerechnet Touristinnen und Touristen eine Schweizer Tradition kritisieren. Martin1970 schreibt diesbezüglich: «Ich hoffe, wir sind doch noch nicht so weit, dass wir uns von irgendwelchen Touristen vorschreiben lassen, wie die Dinge hier laufen sollen.» Aquarius22 stimmt ihm zu: «Es wäre hilfreich gewesen, sich vorgängig zu erkunden, um was es bei dieser Gansabhauet geht. Falls etwas nicht gefällt, geht man nicht hin oder man schweigt dazu.» Knallfrosch schreibt: «Ich bin der Meinung, dass diese Tradition den Surseer gehört und wir Auswärtigen und vor allem Touristen nicht dreinreden sollten.» Auch Birg findet: «Das ist Tradition, ein Stück Kultur, andere Länder haben auch Traditionen, die wir nicht gut finden, aber man soll sich nicht in alles einmischen.»