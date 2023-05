Luca Hänni und Christina Luft: Ihr Haus ist fertig und bezugsbereit

Lange waren sie auf der Suche, Ende Dezember 2021verkündeten sie, es gefunden zu haben: Gemeinsam haben sie ein Haus in der Schweiz gekauft. 20 Minuten

Darum gehts «Wir können voller Stolz sagen, dass unser Häuschen offiziell fertig ist», verkünden Luca Hänni und seine Verlobte Christina Luft am Pfingstmontag auf Instagram.

Schon in Kürze wollen sie ihr Liebesnest beziehen.

Die Bilder auf Social Media gewähren den Fans bereits einen ersten Blick ins Innere.

Luca Hänni und Christina Luft schlagen ein neues Kapitel auf. Wie die beiden auf Instagram verkündeten, konnten sie am Pfingstwochenende nach rund eineinhalb Jahren Bauphase endlich die Schlüssel zu ihrem Eigenheim entgegennehmen. «Wir können voller Stolz sagen, dass unser Häuschen offiziell fertig ist», freuen sich die Profitänzerin und der Sänger auf Instagram und führen weiter aus: «Der Moment der Schlüsselübergabe war etwas ganz Besonderes!»



Ein Pärlischnappschuss zeigt die beiden, wie sie gemeinsam auf dem Boden sitzen und das spezielle Erlebnis geniessen. «Wir haben den Sonnenuntergang in unserem ersten gemeinsamen Haus einfach gemeinsam ganz still genossen und in diesem besonderen Bild festgehalten. Wir können kaum in Worte fassen, was das für uns bedeutet!», schreiben sie weiter zum Post. Besonders würden sie sich freuen, die erste Nacht im eigenen Häuschen zu verbringen – und das könnte schon in Kürze der Fall sein, denn der Umzug stünde bereits bald an.

Weitere Bilder zeigen, dass sich die beiden auf braungrauen Holzboden im Wohnbereich gesetzt haben und sich für eine offene Küche mit Kochinsel – ganz in Schwarz – entschieden haben. Bei den Geräten scheinen sie nicht gespart zu haben. So sind neben einem Backofen auch ein Streamer und eine in der Insel eingelassene Wokplatte zu sehen. Die Räume scheinen durch besonders hohe Decken zu bestechen, grosse Glasfronten bieten einen wundervollen Blick auf die Berge und die Region.

Deshalb verraten sie nicht, wo ihr Haus steht

Dass das Haus in der Region um Thun steht, haben die beiden verraten. Doch die genaue Location bleibt ihr Geheimnis. Verständlich, denn schon länger wird der DSDS-Gewinner von einer Stalkerin verfolgt. Kürzlich äusserte er sich verzweifelt auf Instagram zu der Frau. «Es wurde einfach sehr mühsam und belastend», gibt Hänni zu. Die Frau wollte beim Bauamt herausfinden, wo sich sein Grundstück befinde. «Sie hat behauptet, dass sie meine Vollmacht habe, und Unterschriften gefälscht. Teils gaben die Leute darauf Antwort», erzählt er. Mit dem Statement auf Instagram wollte Luca die Leute über die Stalkerin Z. aufklären, sodass sie in Zukunft keine Informationen an sie weitergeben.

Gefällt dir das, was du von Luca und Christinas Haus siehst? Ja, es ist wunderschön! Einige Sachen finde ich nice. Nein, es entspricht nicht meinem Geschmack.

Luca Hänni und Christina Luft zelebrieren ihre Liebe

Das Paar hatte sich im Frühjahr 2020 in der RTL-Tanzshow «Let's Dance» kennen- und lieben gelernt. Gemeinsam ertanzten sie sich den dritten Platz und – viel wichtiger – das Herz des jeweils anderen. Ihre Liebe füreinander zelebrieren sie gerne und regelmässig in den sozialen Netzwerken. «Es war nicht immer leicht mit mir, bis du meinen kleinen Schutz zum Schmelzen gebracht hast und ich bin dir unheimlich dankbar, dass du mir deine Liebe schenkst und ich würde durch jedes Feuer für dich gehen», richtet Luft liebevolle Worte an ihren Partner. All den Menschen, die nicht an die Liebe glaubten, könne sie versichern: «Es kann passieren, dass irgendwann der weisse Prinz in euer Leben tritt, euch von den Socken haut und ihr euer gemeinsames Schloss baut.»

Bereits zu Beginn ihrer Beziehung richtete Hänni liebevolle Worte an Christina: «Es ist unglaublich, wenn ich daran zurückdenke, dass wir uns vor zwei Jahren zu dieser Zeit nicht kannten. Du bist in mein Leben getreten und hast mich wieder an die Liebe glauben lassen zu einer Zeit, in der ich nicht mal wusste, was das bedeutet.» Im Januar 2021 hielt er schliesslich um die Hand seiner Liebsten an.