Cherson: Demonstartionen gegen die Besatzer

«Faschisten raus!»: Tausende demonstrierten letztes Jahr gegen die russische Besatzung in Cherson und begaben sich so in grosse Gefahr. 20 Minuten/ZVG

Darum gehts Die südukrainische Stadt Cherson war acht Monate lang von russischen Truppen besetzt.

Dagegen regte sich Widerstand: Gerade zu Anfang der Besatzung gingen in Cherson Tausende auf die Strasse – was lebensgefährlich war.

Auch Kinder wie Anna (11) setzten Zeichen und bewiesen grossen Mut.

Solche Zeichnungen hing Anna (11) heimlich in Cherson auf: «Cherson ist Ukraine.» 20 Minuten/ Ann Guenter

Es waren nicht nur Partisanen, die sich gegen die russischen Besatzer in Cherson wehrten: Sogar Kinder setzten Zeichen. Tagsüber sass Anna (11) zu Hause und malte ukrainische Flaggen und Slogans, abends spazierte sie mit ihrer Mutter durch die Stadt und klebte diese Zeichen des Widerstandes heimlich an Mauern, Pfosten und Säulen.

Oft wurden diese wieder abgerissen, kaum waren sie aufgehängt. «Das waren die Kollaborateure in Cherson, die mit den Russen zusammenarbeiteten.» Sogar jetzt, wo die Stadt zurückerobert und befreit wurde, würden Russland-Sympathisanten ukrainische Symbole abreissen oder übermalen. «Ich verstehe das einfach nicht», regt sich die Elfjährige auf.

«Die Russen waren geschockt»

Ihre Mutter Helena lächelt und ist stolz auf die Tochter. «Sie war es, die mich am Abend drängte, rauszugehen und die Flyer aufzuhängen. Natürlich war es ein Risiko und gefährlich. Aber unsere Jugend ist wundervoll.»

Auch der Lehrer Viktor Soldat (59) – «ich heisse wirklich so» – nahm in Kauf, verhaftet zu werden. Er ging in Cherson von Anfang an gegen die Besatzer auf die Strasse. «Die Russen waren geschockt, dass Tausende gegen ihre Anwesenheit demonstrierten – einige russische Soldaten fanden das gut und zeigten uns sogar ihren hochgestreckten Daumen. Andere dagegen schossen in die Luft, um uns einzuschüchtern, aber die Leute wichen nicht zurück, zumindest nicht am Anfang.»

Viktor Soldat mit seiner Frau: «Einige glaubten der russischen Propaganda sogar, dass es die Ukraine war, die Cherson beschoss. Das war erschütternd.» ZVG von Viktor Soldat

Verhaftet, gefoltert, getötet

Doch je öfter demonstriert wurde, desto brutaler seien die Soldaten und Sicherheitskräfte geworden und es habe immer mehr Verhaftungen gegeben. Irgendwann seien nicht einmal mehr als hundert Personen auf die Strasse gegangen.

«Die Russen filmten die Demonstranten und identifizierten sie mithilfe der Kollaborateure aus Cherson. Wer auch noch bei der Polizei oder der zivilen Verteidigung war, auf den machten sie regelrecht Jagt. Viele wurden verhaftet, gefoltert und getötet.»

«Die Pensionäre waren und sind unser grosses Problem»

So war es auch für Viktor nicht mehr möglich gewesen, in seiner Wohnung zu leben. Er musste sich während der achtmonatigen Besatzung bei Freunden und Bekannten verstecken, immer in Angst, verraten zu werden.

«Einige Einwohner glaubten der russischen Propaganda sogar, dass es die Ukraine selbst war, die Cherson beschiesst. Das war erschütternd», erinnert er sich. «Die Pensionäre waren und sind immer noch unser grosses Problem. Sie wollen, dass die Sowjetunion wiederaufersteht. Sie glauben an Putin und wollen Teil Russlands werden. Sie leben in der Vergangenheit und haben keine Zukunft. Aber was soll man mit ihnen machen?»

Symbole des Widerstandes in Cherson. Telegram

Als alte Frau verkleidet

Und da ist auch «Marina» (21), die ihren richtigen Namen nicht abgeben will. Sie verkleidete sich regelrecht, um nachts unerkannt in der Stadt ukrainische Graffitis zu sprayen. «Einmal trug ich die Kleidung und Kopftuch wie eine alte Frau, dann einen Minirock und Stöckelschuhe oder Baggiepants und T-Shirt wie ein Teenager … das funktionierte ganz gut.»

Als es dann während der Besatzung in den Läden keine Spraydosen und Farbe mehr gab, musste sie umdenken. Sie begann, blau-gelbe Bändchen zu flechten und diese an allen möglichen Orten anzubringen.

Noch immer Angst vor Kollaborateuren

Einmal hätten sie russische Soldaten dabei in flagranti ertappt. Sie reagierte geistesgegenwärtig: «Ich tat so, als ob ich das Bändeli eben auch entdeckt hätte. Ich tat so, als sei ich entrüstet, und riss es ab. Sie durchsuchten mich, fanden nichts und liessen mich gehen.»

Bis heute will die 21-Jährige ihr Gesicht nicht zeigen, weil sie noch immer Angst vor den Kollaborateuren hat. «Es gibt in Cherson immer noch einige. Wir wissen nicht, wie viele es noch sind. Viele sind mittlerweile auch ans immer noch russisch besetzte, östliche Ufer des Dnipro gezogen.»



