Tötungsdelikt an der Cote d’Azur : Ganz Frankeich jagte diesen Mann – nun wurde er tot gefunden

M.F wurde verdächtigt, in Nizza eine 32-jährige Frau getötet zu haben. Die französische Gendarmerie suchte mit einem Grossaufgebot nach ihm.

Er wurde in ganz Frankreich per Zeugenaufruf gesucht. Jetzt wurde M.F. im bergigen Hinterland von Nizza tot aufgefunden.

Nach einer zweitägigen Grossfahndung haben französische Sicherheitskräfte in der Ferienregion Côte d’Azur einen gesuchten Mann tot aufgefunden. Das berichteten französische Medien am Dienstag. Der Mann wurde verdächtigt, eine 32-jährige Frau in der Nähe des Mittelmeer-Badeortes Saint-Tropez getötet zu haben. Innenminister Gérald Darmanin bestätigte via Twitter, dass die Suche im Département Alpes-Maritimes eingestellt wurde.