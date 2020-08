Die Stromversorgung in Herrliberg ZH ist unterbrochen.

In Herrliberg ZH ist in einem Stromverteiler ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurden niemand, wie Kapo-Mediensprecher Marc Besson auf Anfrage sagt. Die Stromversorgung in der ganzen Gemeinde ist derzeit unterbrochen. Die Gründe für den Brand werden ermittelt und man arbeite daran, die Stromversorgung wieder herzustellen. Die Reparaturarbeiten dürften noch rund eine Stunde dauern.