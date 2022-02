Megumi Nakano: Japans Spar-Influencerin

Sparen als Notwendigkeit

In den letzten zwei Jahren hat Megumi ein Buch veröffentlicht, diverse TV-Auftritte hingelegt und eine grosse Fangemeinde aufgebaut. Während Marie Kondos Aufräumphilosphie von der japanischen Shinto-Religion inspiriert ist, haben Megumi Nakanos Sparsamkeitstipps einen sehr weltlichen Hintergrund.

Japan wird seit Jahrzehnten von einer Deflation beherrscht. Die Leute sparen trotz fallender Preise lieber, als Geld auszugeben. Wieso? «Japanerinnen und Japaner sind extrem angespannt, was ihre Zukunft angeht. Wenn sich die Wirtschaft nicht erholt oder die Löhne steigen, werden sie nicht mehr Geld ausgeben wollen. Ich will ihnen dabei helfen, ihre Sparziele zu erreichen», sagt Nakano in einem Interview gegenüber «The Times».