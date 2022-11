Entscheidung in WM-Gruppe B: USA-Pulisic trifft und kriegt Knie voll in die Lende – auch Waliser k.o.

Was für eine Stimmung im Al Thumama Stadion. Eine würdige Kulisse für das entscheidende Duell in der Gruppe B: Iran gegen die USA. Die US-Amerikaner müssen gewinnen, Iran reicht ein Unentschieden. Wie schon gegen England machte die USA ein richtig starkes Spiel, dominiert die Iraner, die nicht mal ein Schuss in die Nähe des Tors brachten in den ersten 45 Minuten. Dafür die USA – und in der 38. Minute jubelte die Soccer-Fankurve. Nach einem überragenden Spielzug über die drei US-Topstars McKennie, Dest und Pulisic landete der Ball im Tor. Für Pulisic ein sehr schmerzhafter Treffer. Er prallte mit Irani-Goalie Beiranvand zusammen – genau dort, wo es für den Fussball-Mann richtig weh tut.