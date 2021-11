Arbon TG – Ganze Abteilung in Pflegeheim erleidet Impfdurchbruch

Die Booster-Impfung soll in allen Pflegeheimen innerhalb der nächsten Wochen verabreicht sein.

Auf einer Demenzstation in einem Pflegeheim in Arbon erlitten fast alle Bewohnerinnen und Bewohner Impfdurchbrüche.

Seit Anfang dieser Woche werden im Kanton Thurgau Booster Impfungen in den Alters- und Pflegeheimen verabreicht. (Symbolbild)

Bei den restlichen Bewohnern und Bewohnerinnen kam es zu Impfdurchbrüchen. Zwei der Infizierten seien mittlerweile auch gestorben, eine davon ungeimpft, die andere sei bereits vor der Ansteckung sehr geschwächt gewesen. Zur Ausbreitung des Virus auf der gesamten Abteilung kam es, weil Menschen mit Demenz nicht in kompletter Isolation leben können, da dies Ängste auslösen kann, heisst es im Bericht weiter.

In der Institution Abendfrieden in Kreuzlingen TG kam es ebenfalls zu Impfdurchbrüchen. «Lange Zeit waren wir coronafrei, nun sind sechs geimpfte Personen und eine ungeimpfte bei uns an Corona erkrankt», sagt Geschäftsleiterin Mirjam Brühwiler auf Anfrage von 20 Minuten. Auch sechs Angestellte hätten einen Impfdurchbruch erlitten. Nächsten Montag werde im Heim die Booster-Impfung verabreicht. «Natürlich hätten wir diese schon vor zwei Monaten gut gebrauchen können.»