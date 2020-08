vor 1h

Covid-19 an Berner Schule Ganze Kindergartenklasse muss in Quarantäne

In der Stadt Bern wurden auf den Wochenbeginn in einem Gymnasium und in einem Kindergarten Personen positiv auf Covid-19 getestet. Während die betroffene Kindergartenklasse in Quarantäne muss, ist dies bei den Gymi-Schülern anders.

An der Schule Schwabgut wurde eine Lehrperson covid-positiv getestet. Die Person hat eine Kindergartenklasse unterrichtet. Wie der Kanton mitteilt, wurde die gesamte Klasse in Quarantäne gesetzt.

An der Schule Schwabgut in Bern-Bethlehem muss eine Kindergartenklasse in die Quarantäne. Ihre Lehrperson wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das Kantonsarztamt hat deshalb für die Kinder eine zehntägige Quarantäne angeordnet. Vier weitere Lehrpersonen und einige Kinder, die während der Tagesschule engen Kontakt mit der betroffenen Lehrperson hatten, müssen ebenso in Quarantäne, wie die bernische Gesundheitsdirektion am Dienstag mitteilte.

Der Präsenzunterricht ist laut Behörde trotz der Ausfälle sichergestellt. Alle Geschwister der betroffenen Kinder dürfen weiterhin zur Schule. Auch der restliche Unterricht an der Schwabgut-Schule läuft normal weiter.

Die Gesundheitsdirektion ruft die betroffenen Eltern auf, den Gesundheitszustand ihrer Kinder gut zu beobachten. Schon leichte Symptome könnten auf eine Covid-19-Erkrankung hindeuten, etwa Fieber, Halsschmerzen, Husten oder der plötzliche Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns.

Auch Gymnasium betroffen

Auch das Gymnasium Neufeld musste am Montag über einen respektive zwei Covid-19-Fälle informieren: «Seit dem Wochenende haben wir unter den Schülern*innen beziehungsweise den Studierenden zwei Personen, die Covid-positiv getestet worden sind», heisst es in der Mail der Schule an die Betroffenen. Schulleiter Matthias Küng bestätigt den Fall gegenüber 20 Minuten. In Quarantäne müssen jedoch nur die positiv getesteten: «Weil wir im Schulhaus konsequent Masken tragen, verzichtet das Kantonsarztamt derzeit auf eine Quarantäne für die betroffene Klasse sowie deren Lehrpersonen».

Im Kanton Bern wurde nach den Sommerferien bereits eine Lehrperson im Emmental positiv auf das Coronavirus getestet. Dort wurden zwei Klassen in Quarantäne geschickt.