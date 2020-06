Coronavirus

«Ganze Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter zum Test»

Der Bund vergütet neu die Corona-Tests. Das führt dazu, dass sich auch asymptomatische Personen testen lassen wollen.

Seit letzten Donnerstag übernimmt der Bund die Kosten für Corona-Tests. Diese werden nicht mehr am Selbstbehalt angerechnet. Dies hat Folgen: Die Zahl der durchgeführten Tests steigt. Letzte Woche wurden von Montag bis Sonntag über 48’000 Tests gemacht, das sind 13’000 mehr als eine Woche zuvor. «Seit die Tests gratis sind, werden wir regelrecht überrannt», sagt Frank Bally, stellvertretender Walliser Kantonsarzt. Am Freitag habe man so viele Tests durchgeführt wie zur Epidemienspitze. «Ganze Unternehmen, die einen positiven Fall hatten, wollen ihre Mitarbeiter – auch solche ohne Symptome – zum Test schicken.» Doch das mache keinen Sinn. «Ein negativer Test ist keine Versicherung. Denn er könnte aufgrund der Inkubationszeit bereits am nächsten Tag positiv ausfallen.» Deshalb sei die Befolgung der Quarantäne zentral. Damit die Unternehmen auch bei einem positiven Fall im Betrieb weiterarbeiten könnten, sollten sie sich an die Schutzkonzepte des BAG und die Quarantäne halten, sagt Bally.

Arbeitgeber darf Test anordnen

R-Wert steigt stetig

Derweil steigen die Fallzahlen in den letzten Tagen schweizweit. Das BAG meldete am Sonntag 62 Neuansteckungen, am Samstag 69, am Freitag 58. Noch am Montag waren es 18 neue Fälle. Epidemiologen sind aufgrund dieser Entwicklung alarmiert. So steigt auch der sogenannte R-Wert stetig. Er gibt an, wie viele neue Personen eine angesteckte Person infiziert. Der Wert liegt laut der neusten Schätzung bei 1,6. Pascal Strupler, Direktor des BAG, bezeichnete die Fallzahlen als «beunruhigend».