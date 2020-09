Eine in Deutschland wohnhafte Amerikanerin steckte mehrere Dutzend Menschen mit dem Coronavirus an. Der Ärger ist gross, es wird gar eine hohe Busse gefordert.

Darum gehts Die Amerikanerin hatte nach den Ferien Krankheitssymptome und liess sich testen.

Sie hielt sich aber nicht an die Quarantäneregeln und ging feiern.

Nun ist der Ärger in Garmisch-Partenkirchen gross. Bayerns Ministerpräsident rechnet mit einer Busse.

In Garmisch-Partenkirchen ist der Ärger über eine junge Frau gross. Die 26-Jährige soll trotz Symptomen und ausstehendem Corona-Testresultat feiern gegangen sein – und damit eine grosse Anzahl anderer Menschen angesteckt haben. Mindestens 22, wie Landrat Anton Speer gegenüber «Bild» berichtet. «Es ist eine Herkulesaufgabe, alle Kontaktpersonen ausfindig zu machen», so Speer.

Die in Deutschland wohnhafte Amerikanerin sei kurz zuvor von den Ferien in Griechenland zurückgekehrt. «Die Dame hat Symptome gehabt, war bei uns bei der Teststation und wurde aufgrund der Symptome aufgefordert, in Quarantäne zu bleiben. Das hat sie aber nicht getan», so Landratsamts-Sprecher Stephan Scharf gegenüber der «Rheinischen Post».

Gemeinsam mit Kollegen zog die junge Frau um die Häuser, besuchte einen Irish Pub und auch eine Karaoke-Party in der Cocktailbar «Peaches». Am Morgen danach (Mittwoch) trudelte dann das Testergebnis bei ihr ein: positiv. Es ist unklar, ob die 26-Jährige das Coronavirus aus den Ferien zurückbrachte, oder ob sie sich in Deutschland ansteckte.

«Ich bin verärgert über die junge Frau» Anton Speer

Nun sieht sie sich der öffentlichen Kritik ausgesetzt. «Ich bin verärgert über die junge Frau», sagt Speer zur «Bild». Auch der Irish-Pub-Chef Ian O'Hagan klagt im Gespräch mit der Zeitung: «Das ist eine Katastrophe. Wir haben so hart gekämpft, strengere Hygienekonzepte umgesetzt.» Das vom US-Militär betriebene Hotel «Edelweiss Lodge» bleibt nun 14 Tage völlig geschlossen, weil die Angestellte dort viele Mitarbeiter infiziert hat. Dort soll laut «Bild» vergangene Woche noch ein Konferenz zu den Corona-Maßnahmen der US-Army abgehalten worden sein.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will nun hart durchgreifen: «Gegen so eine Rücksichtslosigkeit sollte ein klares Signal gesetzt werden, dass jeder mit empfindlichen Sanktionen rechnen muss, der in der Pandemie gegen die Regeln verstösst und andere vorsätzlich in Gefahr bringt.»

Schon jetzt drohen drakonische Strafen von bis zu 25’000 Euro wenn man nach einem positiven Corona-Bescheid die behördlich angeordnete Quarantäne bricht. Und: Wer weiss, dass er infiziert ist, kann sogar wegen vorsätzlicher Körperverletzung angezeigt werden. Im Falle einer Verurteilung stehen darauf in Deutschland bis zu 10 Jahre Haft.