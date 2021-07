Australische Covid-Impfung : Gar nicht oder voll daneben– was haltet ihr von diesem Video?

Szene im Spital: Eine junge Frau wird künstlich beatmet, ihr rasselndes Nachluftringen übertönt das Piepen der Maschinen. Der Clip soll Australier von der Covid-Impfung überzeugen.

Die folgenden Aufnahmen könnten Zuschauerinnen und Zuschauer verstören, warnen die Macher des Clips, der derzeit in Australien für Diskussionen sorgt. Tatsächlich wirkt das darauf folgende Video unheimlich, was nicht nur an den verwendeten düsteren Farben liegt: Eine junge Frau liegt in einem Spitalsbett, sie wird mit Schläuchen in der Nase beatmet. Sie schnappt nach Luft, alles an ihr strahlt Unwohlsein und Schmerz aus. Ihr rasselndes Atmen übertönt das Piepen der Maschinen rund im Zimmer.