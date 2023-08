Cazis: Polizei legt überladenen Sattelschlepper still

Die Fracht war schon fast am Ziel, als der Sattelschlepper am Donnerstag das Schwerverkehrszentrum in Cazis im Kanton Graubünden passierte. Und da war Endstation. Die Kontrolle durch die Kantonspolizei ergab eine lange Liste an Mängeln, sodass der italienische Sattelschlepper sogleich stillgelegt werden musste, wie die Polizei am Samstag mitteilte.