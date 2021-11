War es ein Anschlag? – Garage mit Autos der Rap-Gruppe «187 Strassenbande» bei Brand zerstört

In einer Garage im Berliner Stadtteil Lichtenberg brach am Freitagabend ein Brand aus.

Autos waren Musikvideo-Sujets

Wie ein Feuerwehrsprecher gegenüber der «Bild» bestätigte, seien die Rettungskräfte am Freitagabend gegen 18.52 Uhr in den Hönower Weg gerufen worden. 18 Einsatzkräfte hätten das Feuer zwar «kleinhalten» können, in der Garage habe es aber nicht mehr viel zu retten gegeben.