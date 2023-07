Am Gardasee wurden Autos und Gebäude zerstört.

Auch in Italien sorgte ein heftiges Unwetter für Zerstörung.

Am Montagabend hat sich eine extreme Superzelle in Norditalien gebildet, die über die Regionen Bergamo bis zum Gardasee gezogen ist und eine Schneise der Zerstörung hinterlassen hat. Hagelkörner bis zehn Zentimeter haben Tausende Autos und Gebäude schwer beschädigt.

Eine Familie aus Münsingen BE, die am Gardasee campierte, erzählt 20 Minuten, wie es um 22.50 Uhr losging: Zuerst blitzte es, dann kam der Hagel. Zelte und Wohnwagen seien zerstört worden. Die Schweizer Familie mietete einen Bungalow, der unbeschadet blieb. Aber am Auto sei Totalschaden entstanden, berichtet der News-Scout. «Es gibt auf dem ganzen Campingplatz kein Auto, das das Gewitter ohne Schaden überstand», berichtet er.