Gegen 17.30 Uhr ist es auf der Autobahn A2 am Samstag zu einem Selbstunfall gekommen, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte. Ein Auto, an dem ein Anhänger angekoppelt war, war unterwegs in Richtung Süden, als die Fahrzeugkombination aus noch ungeklärten Gründen ins Schlingern geriet.