Laufenburg – Gartenzwerg provoziert mit nacktem Hintern – Nachbarn ziehen vor Gericht

«Blickte ich nach Norden, sah ich einen Arsch»

Bezirksgericht wartet mit Urteil ab

Der Verteidiger sagte, dass es erstaunlich sei, was man alles in eine Figur hineininterpretieren könne. Der Anwalt der Kläger hielt dagegen, dass diese sich beschimpft und in der Ehre verletzt gefühlt hätten. Ein Urteil hat das Bezirksgericht noch nicht gefällt. Die Vorsitzende Beat Ackle riet den beiden Parteien allerdings, in Zukunft möglichst wenig Kontakt miteinander zu halten: «Sonst machen sie sich kaputt.»