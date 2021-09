Zürich-Wiedikon - Gas ausgetreten – Feuerwehr evakuiert mehrere Wohnblöcke

Am Freitagmittag bestätigt die Stadtpolizei Zürich einen Einsatz wegen einem Gasleck im Kreis 3.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt am Freitagmittag auf Twitter einen Einsatz in Wiedikon. Gegen 11.20 Uhr habe die Leitzentrale einen Notruf erhalten, das Gas im Gebiet der Ämtlerstrasse zu riechen sei. Daraufhin sind Beamte von Schutz & Rettung ausgerückt. Vor Ort stellten sie fest, dass aus einem Gebäude Erdgas austritt. Berichte über verletzte Personen liegen keine vor.

Gegenüber 20 Minuten erklärt ein Sprecher der Stadtpolizei, dass die Beamten daraufhin die Gefahrenzone grossräumig abgesperrt und mehrere Wohnblöcke evakuiert haben. Die Eigentümerin Energie 360 Grad ist mit Experten vor Ort. Diese haben vor Ort Löcher in die Strasse gebohrt, um an die Gasleitung zu gelangen und den Gasfluss zu unterbrechen. Am frühen Freitagnachmittag war noch nicht klar, wie lange die Arbeiten andauern werden.