Lokführer im Spital : Gas tritt aus Güterwagon aus – Bahnhof Münsingen abgesperrt

Weil Gas aus einem Güterwagon austrat, musste der Bahnhof Münsingen am Donnerstag für mehrere Stunden abgesperrt werden. Der Lokführer wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Die Kapo Bern erhielt am Donnerstagabend die Meldung, dass am Bahnhof Münsingen ein Güterzug aufgrund eines austretenden Gases angehalten wurde. Der Meldung waren Feststellungen eines starken Gasgeruchs in Spiez vorausgegangen, die mit dem Güterzug in Verbindung gebracht werden konnten. Aus Sicherheitsgründen wurde der Bahnverkehr unterbrochen und der Bahnhof grossräumig abgesperrt. Der Lokführer wurde zur Kontrolle mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern und der Feuerwehr Münsingen stellten einen undichten Verschluss beim betroffenen Güterwagon fest. Der Verschluss konnte geschlossen werden.