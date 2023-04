Stinkefrucht Durian: Notruf gewählt

2018 weigerten sich Passagiere einer indonesischen Airline in einem Flugzeug mitzufliegen, in dem auch die Durian-Frucht transportiert wurde.

Die Durian, auch bekannt als Stinke- oder Kotzfrucht, ist besonders in Asien bekannt. Weil sie jedoch so einen starken Geruch hat, kam es immer wieder zu Zwischenfällen.

Immer wieder Zwischenfälle

Weil sie derart stinken, sind Durian-Früchte in vielen Hotels, öffentlichen Verkehrsmitteln oder an Flughäfen in Südostasien verboten. Immer wieder kommt es ihretwegen zu Zwischenfällen. Im März sei etwa ein Flugzeug von Istanbul nach Barcelona umgedreht, weil an Bord ein unangenehmer Geruch festgestellt wurde.