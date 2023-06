Winterthur ZH : Gasaustritt bei Kläranläge – Badeplatz evakuiert, Gebiet weiträumig gesperrt

In Winterthur kam es am Samstag zu einem Gasvorfall. Der beliebte Badeplatz Affenschlucht wurde evakuiert.

Bei einer Abwasserreinigungsanlage in Winterthur ist am Samstagnachmittag Gas ausgetreten. Die Feuerwehr und Polizei rückten mit einem Grossaufgebot aus. Der beliebte Badeplatz Affenschlucht an der Töss wurde evakuiert.