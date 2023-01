Grill auf Ebay gekauft: Mann erhält Busse wegen Brand

Brennende Gasflasche in Teich geworfen

Das Feuer griff auf die hölzerne Hausfassade über, wodurch an dieser und am Grill ein Schaden in der Höhe von 2500 Franken entstand. «Ich war gerade draussen auf der Terrasse und bereitete das Mittagessen vor, als der Grill plötzlich Feuer fing», sagt der Rheintaler auf Anfrage von 20 Minuten. Er sei ziemlich erschrocken, aber ruhig geblieben. «Einer meiner Nachbarn hat das Feuer gesehen und kam zu mir Hilfe», erzählt er weiter. Mit einem Feuerlöscher konnten die beiden das Feuer an der Fassade unter Kontrolle bringen.