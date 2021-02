Die Explosion ereignete sich im Waldgebiet «Pfruendholz» in Frauenfeld.

Diese Gaskartusche explodierte in der Feuerstelle.

15 Kinder einer Spielgruppe hielten sich gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau am Donnerstagvormittag bei der Feuerstelle im Waldgebiet «Pfruendholz» auf. Eine Spielgruppenleiterin entfachte nach 9.30 Uhr bei der Grillstelle ein Feuer. «Kurze Zeit später explodierte eine Gaskartusche, die vorgängig durch Unbekannte in der Feuerstelle zurückgelassen wurde», wie die Polizei in einer Medienmitteilung schrieb. Verletzt wurde niemand. Durch den Funkenflug wurden einige Kleidungsstücke der Kinder beschädigt.