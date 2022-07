Strom- und Gasmangel: Gaskrise – Jetzt rüsten Schweizer auf Holz um

Die Nachfrage nach Stückholz in der Schweiz steigt rasant an.

Die Nachfrage ist in der ganzen Schweiz stark gestiegen, wie Markus Heitzmann, Präsident des Verbands Holzfeuerungen Schweiz, der rund 20 Lieferanten und Hersteller aus der Holzfeuerungsbranche vertritt, sagt. «Egal ob Schnitzel-,Pellet-, oder Stückholzheizungen – die Nachfrage von Herr und Frau Schweizer ist riesig.» Dabei seien nicht nur Kellerheizungen betroffen, sondern auch die Wohnraumfeuerung in Form von Kachel- oder Schwedenöfen - «deshalb ist davon auszugehen, dass in naher Zukunft auch die Nachfrage nach Stückholz ansteigen wird», so Heitzmann.