Rickenbach SZ: Gast beleidigt Köchin – «Ich hätte ihn hochkant rausgeschmissen»

Im Restaurant Magdalena in Rickenbach SZ äusserte ein Gast rassistische Kommentare gegenüber einer Gastköchin, die extra für den Anlass aus einem anderen Kanton angereist ist.

Aussagen wie «Leute wie dich brauchen wir in der Schweiz nicht» sind gefallen.

An der Kitchen Party im Restaurant Magdalena wurde eine Gastköchin von einem Gast rassistisch beleidigt.

«Wir hätten sofort gehandelt und den Gast hochkant rausgeschmissen. Wir haben von diesem Vorfall leider erst nach dem Event erfahren und waren geschockt», sagt Marco Appert, Geschäftsführer und Mitinhaber des Restaurants Magdalena. Das Restaurant, das zwei Michelin-Sterne und 17 Gault-Millau-Punkte hat, hat am 22. März eine Kitchen Party mit einem guten Dutzend Gastköchen aus der Spitzengastronomie veranstaltet. Dort äusserte sich ein Gast einer extra aus einem anderen Kanton angereisten Köchin gegenüber rassistisch.

Aussagen wie «Du und deine Geschmäcker gehören nicht hierher» oder «Leute wie dich brauchen wir in der Schweiz nicht» sollen gefallen sein. «Wir waren geschockt. Wir tolerieren keine Form der Ausgrenzung, das haben wir auch so auf unserem Instagram-Account festgehalten», so Appert weiter.