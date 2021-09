Angriff in Malbun - Gast ohne Covid-Zertifikat bricht Hoteldirektor eine Rippe

In einem Hotel in Malbun kam es am 24. September 2021 zu einem gewalttätigen Vorfall: Ein Gast schlug auf den Hoteldirektor ein, weil er kein Covid-Zertifikat vorzuweisen hatte.

Die Landespolizei in Liechtenstein ermittelt in einem Fall von Körperverletzung.

Der Direktor eines Hotels in Malbun im Fürstentum Liechtenstein ist immer noch recht verdattert: Am Freitagabend wurde er bei einem Streit mit einem Gast verletzt. Der Grund: Der Westschweizer Tourist hatte kein gültiges Covid-Zertifikat zum Vorweisen und griff den Hoteldirektor an.

Wie der Direktor selb st 20 Minuten erzählt, sei die Situation beim Check-in eskaliert, als er de n Gast und seiner Begleiterin aufforderte, das nötige Zertifikat vorzuweisen . «Es ist das erste Mal in meiner Berufskarriere, dass mir so etwas passiert», so der Hoteldirektor. «Bei der Aufforderungen, das Zertifikat vorzulegen, wurde er immer lauter, schrie mich an und ging schliesslich auf mich los. Er schlug mit der Faust auf mich ein. Es ging alles so schnell, dass gar niemand mehr reagieren konnte.»