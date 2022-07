Israel : Gast über Pool-Unglück – «Ich sah, wie zwei Menschen einfach verschwanden»

Ein 32-Jähriger geriet in Israel in einem Pool in einen riesigen Strudel. Dabei verlor er sein Leben. Nun kommen neue Details ans Licht, wie es zur Tragödie kam.

Darum gehts

Bei einer privaten Poolparty in Israel mussten die Gäste einer Tragödie zuschauen. Der Swimmingpool-Boden brach ein und der Wasserstrudel riss zwei Männer mit sich. Einem gelang es, noch rechtzeitig aus dem Strudel herauszuklettern, der andere wurde in das 14 Meter tiefe Erdloch gezogen. Er wurde als der 32-jährige Klil K. identifiziert.

Eigentümer hatte keine Bewilligung

Auf Facebook finden sich zahlreiche Beileidsbekundungen: «Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen, dich weit weg von diesem verfluchten Pool bringen, damit wir unser Gespräch fortsetzen, weck uns aus diesem Albtraum auf», schreibt eine Freundin. «Du warst einer der guten Menschen, die helfen und geben und die Welt mit Güte und Freude und Glück erfüllen», schreibt ein anderer Freund.

Der Tote wurde als der 32-jährige Klil K. identifiziert. Privat

Rettungsteams arbeiteten vier Stunden lang, bis sie zu ihm gelangen und für tot erklären konnten. Klil war Lektor und nahm an einer Party teil, die seine Marketingfirma in der Villa in der Stadt Karmei Yosef veranstaltete.

Wie die «Times of Israel» berichtet, fanden in dem Haus regelmässig solche Veranstaltungen statt, aber der Eigentümer hat vor dem Bau des Pools keine Genehmigung beantragt. Hätte er eine Baubewilligung beantragt, wäre ihm diese sowieso nicht erteilt worden – wegen Infrastrukturproblemen, heisst es in einem Bericht des Rundfunksenders Kan.

Partygäste hielten es für ein Spiel

Nach Angaben der Feuerwehr war die Suche erschwert, da das Rettungsteam mit einem zweiten Einsturz rechnete. Sie errichteten eine Stützstruktur, um zu verhindern, dass die Oberfläche des Beckens weiter auf sie einstürzte, bevor sie die Leiche des Vermissten finden konnten.

Im Gespräch mit Channel 12 News sagte einer der Teilnehmer der Poolparty, dass etwa 50 Personen vor Ort waren, als es zur Katastrophe kam. Partygäste berichten, dass sie sahen, wie sich das Loch im Pool öffnete, sie riefen ihren Kollegen zu, sie sollten das Becken verlassen, doch diese hielten es zunächst für eine Art Spiel. «Sekunden später sank der Boden einfach ab. Ich sah, wie zwei Menschen einfach verschwanden», sagt eine Zeugin. Die Polizei habe den Eigentümer des Hauses wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung verhört.

